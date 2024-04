Gabriel Kobylak z Radomiaka Radom zdobył bramkę przeciwko Puszczy Niepołomice. Bramkarz strzelił z własnej połowy

Gabriel Kobylak zdobył bramkę z Puszczą Niepołomice. Gol bramkarza w PKO Ekstraklasie

Historyczna sytuacja w PKO Ekstraklasie

Jednocześnie ostatnim golkiperem, który wpisał się na listę strzelców był Adrian Lis z Warty Poznań. Miało to miejsce konkretnie w meczu "Warciarzy" z Górnikiem Łęczna 6 lutego 2022 roku - wskazał profil "ExtraStats".

- Co tutaj się wydarzyło?! 66. minuta spotkania i Gabriel Kobylak cieszy się z bramki. I to jest pierwszy gol bramkarza w tym sezonie. COŚ NIEPRAWDOPODOBNEGO. Pierwszy gol młodzieżowca w ekipie Radomiaka Radom od awansu tej drużyny do Ekstraklasy - emocjonowali się komentatorzy na antenie Canal+Sport.