Dawid Szwarga oburzony po meczu Rakowa Częstochowa: To wypacza wynik i rywalizację. Przepis, który zwiększył przypadkowość

- Wiemy, jakie są przepisy dotyczące zagrania ręką. Dla mnie jednak jest nieprawdopodobne, że po dośrodkowaniu w pole karne, kiedy zawodnik nie jest w stanie zareagować i piłka trafia go w rękę po zagraniu przez rywala głową z odległości pół metra, jest rzut karny. To wypacza wynik i rywalizację. Przepis, który zmodyfikowaliśmy, doprowadził do tego, że zwiększyliśmy przypadkowość w piłce nożnej. Dyktowanie rzutów karnych w sytuacjach, kiedy nie ma zagrożenia, a jest ręka, jest błędne, bo wpływa na wynik i ocenę całego zespołu i trenera. To mój apel, żebyśmy coś z tym zrobili jako środowisko piłkarskie - powiedział Dawid Szwarga cytowany przez TVP Sport.