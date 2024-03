Dlaczego Wojciech Szczęsny zbiegł do szatni przed karnymi w meczu Walia - Polska? Kibice mają swoją teorię, bohater odpowiada

Wojciech Szczęsny i tajemnicze zniknięcie przed karnymi

Ciekawe były kulisy przygotowań do karnych. Realizator transmisji pokazał, jak Szczęsny tuż przed jedenastkami w szybkim tempie zbiegł do tunelu. Po co?

Rzuty karne zaczęła Polska. Do czwartej serii był remis 4-4. Wszyscy trafili bezbłędnie. Dwaj rywale zaskoczyli Szczęsnego próbami w środek bramki. Szczęście miał natomiast Kieffer Moore, bo piłka odbiła się od poprzeczki, po czym przekroczyła linię bramkową. Wreszcie po strzale Krzysztofa Piątka w decydującej rundzie Szczęsny wyczuł intencje Daniela Jamesa , broniąc uderzenie w prawy róg i to Polska mogła cieszyć się z awansu na Euro w Niemczech.

Wojciech Szczęsny tłumaczy, co robił przed karnymi

Zaraz po fecie na murawie zapytał o to Michała Probierza ekspert TVP Sport Jakub Wawrzyniak. - Odnotował trener, że Wojtek zszedł do szatni? - Wiem - potwierdził selekcjoner, po czym próbował skierować dyskusję na inne tory. Stojący obok Mateusz Borek nie odpuścił, zwracając uwagę że Szczęsnemu towarzyszył trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk. - Chciał porozmawiać w skupieniu? - prosił o doprecyzowanie komentator. - Miał tam swoje wszystkie te... - zaciął się Probierz, po czym znacząco uśmiechnął i wątek niestety został ucięty.

Niektórzy kibice sugerują wprost: chyba poszedł puścić dymka, żeby uspokoić nerwy! Sam Szczęsny w rozmowie z reporterką Mają Strzelczyk niczego takiego nie potwierdził. Tłumaczył za to następująco: - Trener Probierz próbował mi dawać jakieś wskazówki przed karnymi. Ja mówię: trenerze, to chyba nie ten człowiek, żeby mu dawać wskazówki (śmiech). Po dogrywce poszedłem do szatni, żeby spokojnie usiąść i przeanalizować zawodników, co nie miało żadnego znaczenia, bo każdy uderzył nie w ten róg, co miał uderzać. Ostatniego karnego trudno jest strzelić. To jest straszna presja. Podszedł młody chłopak. Byłem w miarę spokojny jak na okazję, że uda się obronić.