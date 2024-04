Wojciech Szczęsny ujawnił tajemnicę finału baraży o Euro. Poszedł zapalić papierosa przed karnymi w meczu Walia - Polska

Wojciech Szczęsny zapalił papierosa przed karnymi z Walią

Temat zniknięcia bramkarza powraca dzisiaj i chyba właśnie został definitywnie wyjaśniony. Szczęsny opowiedział bowiem szczerze Łukaszowi Wiśniowskiemu z kanału Food Truck o kulisach. Papieros faktycznie został odpalony, by uspokoić nerwy.

Zaraz po skończonej dogrywce Wojciech Szczęsny w towarzystwie trenera bramkarzy Andrzeja Dawidziuka wybrał się jako jedyny piłkarz do szatni, co uchwyciły telewizyjne kamery. Selekcjoner Michał Probierz zapytany po meczu o powody tylko się uśmiechnął . Sam bohater piątej serii jedenastek mówił natomiast na gorąco o potrzebie analizy strzałów rywali, która i tak na nic się nie zdała, bo wszyscy uderzali potem w inną stronę niż zazwyczaj.

- Wojtek poszedł analizować rzuty karne. Z fajeczką później, no - zaśmiał się Szczęsny. - Ale to nie było tak, że poszedłem na fajkę. Poszedłem w spokoju obejrzeć karne, a w spokoju to znaczy usiąść sobie z dymkiem - wytłumaczył.