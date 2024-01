Do Ruchu Chorzów trafi młodzieżowy reprezentant Polski. Mike Huras wyleci z klubem na obóz do Turcji

Huras trafi do Ruchu Chorzów

- W Niemczech mamy treningi siedem razy w tygodniu. Z tego, co słyszałem, nie u wszystkich moich kolegów z Polski tak jest. Nie odczuwam jednak różnicy między mną a kolegami grającymi w polskich klubach. Uważam, że nasza kadra ma wysoki poziom – taki sam, jaki mam na co dzień w VfB Stuttgart - powiedział na łamach TVP Sport.

Ruch Chorzów walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. "Niebiescy" zajmują dopiero 17. miejsce w lidze, dlatego potrzebne są wzmocnienia. Do klubu przyszło już kilku ciekawych zawodników - Adam Vlkanova, Dante Stipica czy Filip Wilak. Tomasz Włodarczyk informuje, że do beniaminka może dołączyć kolejny zawodnik. To Mike Huras, czyli młodzieżowy reprezentant Polski, który od najmłodszych lat występuje w nienieckim VfB Stuttgart. Ruch może być pewny, że ekipa z Bundesligi dobrze przygotowała zawodnika pod kątem motorycznym.

Co ciekawe, Huras jest fanem Ruchu Chorzów, co otwarcie komunikował w wywiadach. Pasją do tego klubu zaraził go jego dziadek. Młody zawodnik podkreślił także, że od czasu do czasu ogląda mecze Ekstraklasy.