Miedź Legnica przygotowuje się do kolejnego sezonu w Fortuna 1. Lidze. Na horyzoncie dwa transfery, w tym jeden z Ekstraklasy Jakub Maj

Juliusz Letniowski może trafić do Miedzi Adam Jankowski

Miedź Legnica przygotowuje się do kolejnego sezonu w Fortuna 1. Lidze. W walce o awans do Ekstraklasy ma pomóc dwóch zawodników, którzy trafili na radar klubu. Czy niedługo dojdzie do transferu pomocnika i obrońcy?