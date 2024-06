Dokonane transfery: Ekstraklasa, 1 liga i 2 liga. Tak wygląda pełna lista

Transfery w Polsce: co wiemy 3 czerwca?

Co wiemy? Otóż mistrzowska Jagiellonia Białystok musi pogodzić się z utratą podstawowego bramkarza. Śląsk Wrocław uzupełnił braki dwoma zawodnikami z pola, a Pogoń Szczecin znalazła zmiennika między słupkami.

Najaktywniejsza na rynku póki co jest Miedź Legnica, bo już ogłosiła trzech nowych graczy. Pierwszego ma Wieczysta Kraków, która po awansie do 2 ligi od razu celuje w 1 ligę. Kolejne jej transfery prosto z Ekstraklasy są pewne. Na oku ma choćby Tomasa Pekharta z Legii Warszawa - już wiekowego snajpera, ale za to idealnego na takie rozgrywki...