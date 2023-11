Duński piłkarz Alexander Lind zakończył karierę w reprezentacji. Panicznie boi się latać samolotem

Lotnicza fobia nadziei duńskiego futbolu

Lind był powoływany do reprezentacji młodzieżowych, ostatnio do U21, lecz rezygnował z meczów wyjazdowych. Jest też typowany do kadry na Euro 2024, po tym jak we wrześniu strzelił pięć bramek w trzech meczach i uznany został za piłkarza miesiąca duńskiej ekstraklasy.

- Niestety nie mogę latać samolotami, ponieważ panicznie się boję. Nie mogę oderwać nóg od ziemi, na której czuję się bezpiecznie, a ten paraliżujący strach jest silniejszy ode mnie - wyjaśnił piłkarz.

Duńska federacja piłkarska DBU wiąże z nim jednak wielkie nadzieje, zwłaszcza na przyszłoroczne ME w Niemczech, i chce mu pomóc tak, jak tylko będzie to możliwe. - Rozumiemy jego przypadłość, z której w żadnym wypadku nie należy żartować, wiec skierowaliśmy go na profesjonalną terapię psychologiczną - oświadczyła federacja.