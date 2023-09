Eliminacje Euro 2024. Henryk Kasperczak: Nie wiadomo o co chodzi tej drużynie

- Selekcjoner nie może tak długo szukać rozwiązań. Sukcesy zazwyczaj odnosiły te drużyny, które miała stabilny skład, a tu co mecz, to zmiany. Cały czas coś się dzieje, a nie ma zespołu. Odstawił Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego, a potem do nich wrócił. Teraz wszyscy na nich narzekają, bo Krychowiak zagrał słabiutko, a Grosicki zrobił stratę, po której padł drugi gol. Przecież gdyby nie porażka w czerwcu z Mołdawią, to ci piłkarze nie dostaliby powołania. Co to są za decyzje? Proszę zobaczyć, a jaka jest różnica pomiędzy Portugalią i Polską. Tam po mistrzostwach świata odszedł Santos, przyszedł nowy trener i w pięciu meczach eliminacyjnych odnieśli pięć zwycięstw. A Santos w Polsce nic nie może zrobić. O czym to świadczy? Tam jest system. A u nas? Możliwości są ogromne, mamy utalentowanych chłopaków, ale nie ma struktur. Skończmy z chałturą. Przede wszystkim stawiajmy na naszych klubach na polskich zawodników. Weźmy się za szkolenie młodzieży i stwórzmy im warunki gry w polskich klubach. Jak jest we Francji? Tam selekcjoner ma jeden problem – żeby się nie pomylić w wyborze składu, bo jest trzech, czterech kandydatów na jedną pozycję. Takie ma możliwości. A dzięki czemu? Bo struktury we francuskim futbolu są takie, że co roku praktycznie w każdym klubie pojawia się kilka młodych talentów. W Polsce mamy też zdolnych chłopaków i trenerów, tylko nie ma warunków, aby to wykorzystać - podsumował. (PAP)