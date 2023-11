Eliminacje MME. Powołania reprezentacji Polski U-21 na mecze listopadowe mecze z Izraelem i Niemcami

Reprezentacja Polski U21. Powołania na listopadowe mecze

Reprezentacja Polski, którą od niedawna przejął Adam Majewski w miejsce Michała Probierza, bardzo udanie zaczęła eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Europy, które w 2025 roku odbędą się na Słowacji. Po trzech meczach Biało-Czerwoni przewodzą w grupie D z dorobkiem 9 punktów. Co więcej, w spotkaniach z Kosowem i dwukrotnie z Estonią nie straciła bramki.

W listopadzie Polskę czekają dwa mecze - z Izraelem w Łodzi (17 listopada, godz. 16) i cztery dni później na wyjeździe z Niemcami (Essen, godz. 18). Wśród 23 powołanych zawodników pięciu występuje za granicą: Jakub Kałuziński (Antalyaspor Kulübü, Turcja), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Kacper Kozłowski (SBV Vitesse, Holandia), Mateusz Łęgowski (US Salernitana 1919, Włochy) i Szymon Włodarczyk (SK Sturm Graz, Austria). Z kolei trzech na co dzień gra na zapleczu PKO Ekstraklasy. Są to Jakub Mądrzyk z Miedzi Legnica, Kasjan Lipkowski z Arki Gdynia oraz Jakub Szymański z Wisły. Płock.