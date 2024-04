Gole Klimka, Marczuka i... bramkarza Kobylaka. Młodzieżowcy w PKO Ekstraklasie: 26. kolejka - raport Jacek Czaplewski

Gabriel Kobylak odbiera gratulacje za gola Canal+ Sport

Jeśli gdzieś takie sceny miały się rozegrać to właśnie w PKO Ekstraklasie. Oto bramkarz Gabriel Kobylak jako pierwszy w historii strzelił gola z własnego pola karnego, wyrywając remis dla występującego Radomiaka Radom przeciw Puszczy Niepołomice akurat w Prima Aprilis. To jeden z dwóch młodzieżowców, który trafił do najlepszej jedenastki 26. kolejki.