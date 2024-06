Euforia w Niemczech po rozniesieniu Szkocji na Euro 2024. "My, Niemcy, znów jesteśmy kimś"

Media o meczu Niemcy - Szkocja

W czerwcu 2023 roku, po przegranym sparingu z Polską, niemiecka prasa piłkarska była pełna obaw dotyczących formy reprezentacji przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Pytania o to, czy ktoś jeszcze czeka na ten turniej, wydawały się podważać szanse Niemiec na sukces. Jednak mecz otwarcia ME 2024 przyniósł zmianę nastrojów. Zwycięstwo nad Szkocją 5:1 to nie tylko wysoki wynik, ale także dowód na to, że niemiecka drużyna jest w stanie dominować na międzynarodowej arenie.

Zwycięstwo nad Szkocją było wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze, Niemcy pokonali rywali aż 5:1, co samo w sobie jest imponującym wynikiem. Po drugie, jedyna bramka dla Szkocji padła po samobójczym strzale Antonio Ruedigera, co oznacza, że rywale nie zdołali samodzielnie pokonać niemieckiego bramkarza. Co więcej, Szkoci nie oddali ani jednego strzału na bramkę Niemiec, co świadczy o dominacji gospodarzy na boisku.