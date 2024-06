Niemcy - Szkocja: Zmierzono prędkość z jaką piłka zmierzała do bramki po strzale Nicklasa Füllkruga. 110 kilometrów na godzinę Jacek Czaplewski

Niclas Füllkrug potrzebował raptem kilku minut, by w meczu Niemcy - Szkocja (5:1) jako zmiennik strzelić swojego pierwszego gola. Napastnik wywodzący się z Borussii Dortmund oddał prawdziwie atomowy strzał. Dzięki technologii błyskawicznie poznaliśmy prędkość z jaką piłka zmierzała wtedy bramki. Póki co to rekord turnieju.