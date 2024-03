Znany dziennikarz oferował swoje usługi za dopłatą. Media: Oto jego cennik!

Znany dziennikarz miał przyjmować oferty za newsy

Fabrizio Romano w świecie dziennikarstwa sportowego już od dawna wyrobił sobie pewną renomę i zaufanie kibiców co do jego informacji, które przekazywał. W większości przypadkach włoski dziennikarz się nie mylił i podawał naprawdę sprawdzone informacje, które chwile po wypłynięciu na światło dzienne się potwierdzały. Jak się jednak od dłuższego czasu spekuluje Włoch miał to robić w nieetyczny jak dla redaktora sposób.

Portal Weszło.com powołując się na "Idrettspolitikk" i "Tipsbladet" ujawnił, że dziennikarz miał zgłaszać się do klubów poprzez zewnętrzną firmę oferując swoje usługi za opłatą. Jednocześnie Szymon Janczyk doszedł do cennika włoskiego "króla transferów", który swoim hasłem "Here we go" obwieszczał światu nowe nabytki klubów.