Fatalny początek reprezentacji Polski U-17 na mistrzostwach świata. Japonia powinna strzelić kilka goli więcej

U-17. Japonia - Polska 1:0. Przegrana Biało-Czerwonych na początek

Po kwadransie doszliśmy do głosu i przeprowadziliśmy ciekawą akcję prawą stroną. Szymon Łyczko chciał bardzo mocno dograć po ziemi, ale bramkarz był bardzo czujny. Rzucił się i złapał futbolówkę. Japończycy co jakiś czas znajdowali sposób na wejście w ostatnią tercję boiska. W 20. minucie rywal znów mógł wyjść sam na sam z bramkarzem, ale na szczęście podanie okazało się za mocne.

Pierwszy strzał w meczu został oddany przez Polaków, ale początkowe minuty należały do Japończyków. Najpierw rywal z Azji w 6. minucie oddał strzał ostrzegawczy po uderzeniu głową po wrzutce z lewej strony. Matys nie miał jednak problemów ze złapaniem piłki. Dwie minuty później sytuacja wyglądała dużo groźniej. Orlikowski popełnił błąd i dopuścił napastnika do sytuacji sam na sam z naszym bramkarzem. Na szczęście Japończyk trafił w słupek .

Odpowiedzieć na tę akcję mógł Karol Borys - prawdopodobnie największa gwiazda kadry U-17. Zawodnik Śląska dostał idealnie wymierzone podanie w pole karne. Pomocnik bez zastanowienia uderzył z lewej nogi, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką.

W 29. minucie Polacy mieli jedną z najlepszych okazji do zdobycia bramki. Krzyżanowski poszedł do przodu i wbiegł w pole karne z lewej strony. Zawodnik Wisły nie zdecydował się na uderzenie, dlatego postanowił dograć do kolegi na środku. Podanie zostało przecięte w porę.

W drugiej połowie znowu prosiliśmy się o kłopoty. Japoński prawy obrońca wygrał "przebitkę" przy linii. Dośrodkował futbolówkę, która idealnie spadła pod nogi napastnika. Na szczęście w ostatniej chwili strzał został zablokowany. Tylko rzut rożny dla przeciwnika.