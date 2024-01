FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie Roberta Lewandowskiego! Katalońskie media: "Duma Katalonii" chce żeby pozostał w klubie

Transfery. Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie?

- Inna sprawa, że klub uszanuje każdą decyzję Polaka po 30 czerwca. Chcą, by został, jeśli będzie czuł się komfortowo, choć zrozumieją też, jeśli rozważy milionową ofertę z zagranicy - napisał hiszpański dziennik "Sport".

Wszystko to powoduje, że w katalońskim klubie zaczęto poważnie się zastanawiać na temat przyszłość "Lewego". Jednak najbliższe otoczenie Polaka w klubie na czele ze sztabem szkoleniowym wierzy w użyteczność na boisku swojego snajpera i nie będzie chciało pozbywać się swojego strzelca w drużynie.

Lewandowski pomaga drużynie

Mimo fatalnej formy obecność Polaka na boisku najbardziej pomaga przede wszystkim młodym piłkarzom w drużynie Xaviego Hernandeza. Jak podkreślają katalońskie media doświadczenie "Lewego" wnosi dodatkową jakość do ekipy ze wzgórza Montjuic tymczasowego stadionu olimpijskiego. Dodatkowo obrońcy rywali czują przed Polakiem respekt przez co jego koledzy mają więcej miejsca na placu gry. Przykładowo tak jak to było w poprzedniej rundzie Pucharu Króla, gdzie po wejściu naszego najlepszego napastnika Katalończykom grało się łatwiej.