FC Barcelona znów wiceliderem ligi hiszpańskiego. Robert Lewandowski wypracował jednego z goli

Koronkowa akcja FC Barcelony, którą rozpoczął Robert Lewandowski

Po niespodziewanym piątkowym remisie Girony ekipa Barcelony stanęła przed szansą, by wrócić na pozycję wicelidera tabeli, która gwarantuje udział w Superpucharze Hiszpanii. Niemal na samym początku spotkania futbolówka została zagrana w pole karne gości do Roberta Lewandowskiego, ale ten nie zdołał dopaść do całkiem niezłego podania.

W kolejnych minutach Real Sociedad atakował coraz odważniej. W 23. minucie Sheraldo Becker nawet zdołał umieścić piłkę w siatce, ale sędzia słusznie odgwizdał minimalnego spalonego, na którym znalazł się zawodnik przyjezdnych.

FC Barcelona pokręciła tempo w końcówce pierwszej połowy. W 38. minucie Raphinha otrzymał futbolówkę przed polem karnym rywala, zdecydował się na strzał, piłka odbita od słupka trafiła pod nogi Ilkaya Gundogana, a ten fatalnie spudłował. Natomiast chwilę później koronkową akcję gospodarzy skutecznie wykończył Lamine Yamal precyzyjnym uderzeniem. Sytuację dla Blaugrany świetnym prostopadłym podaniem wypracował Robert Lewandowski.