FC Barcelona wspiera kontuzjowanego Gaviego. Specjalna wiadomość na koszulkach przed meczem z Rayo Vallecano

FC Barcelona wysyła wiadomość do Gaviego: "Jesteśmy z Tobą"

W sobotnie popołudnie FC Barcelona gra z Rayo Vallecano w ramach 14. kolejki Primera Division. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego José Luisa Munuery Montero piłkarze "Dumy Katalonii" przekazali wyrazy wsparcia dla Gaviego. 19-letni pomocnik zerwał więzadła krzyżowe przednie w meczu eliminacji do EURO 2024, w którym Hiszpania pokonała Gruzję (3:1). W 26. minucie Gaviego zmienił Oihan Sancet.

Badania potwierdziły kontuzję kolana, która wyklucza go z gry nawet na 9 miesięcy. To oznacza, że nie zagra w barwach "La Roja" na EURO, które zostanie rozegrane w Niemczech.

Piłkarze Barcelony mieli na przedzie swoich koszulek specjalną wiadomość dla pomocnika o treści "Estem amb tu, Gavi", czyli "jesteśmy z Tobą, Gavi". 19-latek wrzucił zdjęcie na swojego Instagrama.

Instagram Gaviego

Po pierwszej połowie Rayo Vallecano prowadzi po bramce Unaia Lopeza. Robert Lewandowski gra od pierwszej minuty.