FC Kopenhaga. Aleksander Bobek z ŁKS Łódź za Kamila Grabarę? Media: Młody bramkarz obiektem zainteresowania

Aleksander Bobek z ŁKS Łódź do FC Kopenhagi?

Kamil Grabara ma przed sobą ostatnią rundę w FC Kopenhadze. Polak za kwotę 13,5 mln euro postanowił odejść do Vfl Wolfsburg. Niemiecki klub mógłby ściągnąć go do siebie już w styczniu, ale tego nie zrobi. Dlatego w 1/8 finału Ligi Mistrzów nasz rodak spróbuje powstrzymać ofensywę Manchesteru City, tak jak w zeszłym sezonie w grupowym meczu.

FC Kopenhaga już rozgląda się za bramkarzem na tyle głodnym i obiecującym, że będzie w stanie sprostać oczekiwaniom. Grabara wysoko zawiesił poprzeczkę. Wybronił niejeden mecz - nawet kosztem uszczerbku na zdrowiu, o czym przypomina maska, którą musi chronić twarz po feralnym zderzeniu z rywalem.

"Tipsbladet" twierdzi, że Kopenhaga interesuje się kolejnym Polakiem. Kandydatem na następcę Grabary jest 19-letni Aleksander Bobek, którego występy w barwach ŁKS Łódź parokrotnie oglądali już na żywo wysłannicy duńskiego potentata. - Póki co to faza spekulacji - zastrzega źródło.