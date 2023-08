FC Kopenhaga - Raków Częstochowa na żywo w TV i online. Ostatni krok do Ligi Mistrzów. TRANSMISJA STREAM LIVE [30.08.2023]

FC Kopenhaga - Raków Częstochowa transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz eliminacji Ligi Mistrzów?

W pierwszym meczu IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów Raków Częstochowa przegrał z FC Kopenhagą. Niezwykle pechowy okazał się Bogdan Racovitan, który na początku meczu wpakował piłkę do własnej bramki. Gra mistrza Polski tydzień temu nie wyglądała źle. W drugiej połowie duński zespół musiał głęboko się cofnąć, aby szczelnie bronić swojej bramki. Z tego powodu każdy w Częstochowie wierzy w awans.

- Traktujemy ten mecz jak finał. Jeden jedyny mecz, który trzeba wygrać, żeby osiągnąć nasz cel numer jeden, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Wiemy, jaki był wynik w pierwszym spotkaniu, ale drużyna wierzy w zwycięstwo - powiedział na konferencji Dawid Szwarga.

Ile Raków może zarobić awansując do fazy grupowej Ligi Mistrzów? UEFA sowicie wynagradza kluby, mowa bowiem o kwocie rzędu 15,64 mln euro z tytułu awansu do fazy grupowej. Warto dodać, że Raków już zainkasował około 5,5 mln euro za awans do IV rundy. Oznacza to więc możliwy przychód przekraczający 20 mln euro, a więc blisko 90 mln zł z ramienia UEFA za grę i awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.