FC Kopenhaga - Raków Częstochowa ONLINE. "Medaliki" walczą o Ligę Mistrzów. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [30.08.2023]

Liga Mistrzów. FC Kopenhaga - Raków Częstochowa ONLINE. Po pierwszym spotkaniu IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów drużyna Dawida Szwargi jest pod ścianą. Porażka 0:1 spowodowała, że "Medaliki" muszą wygrać minimum dwoma golami w stolicy Danii. Czy ta sztuka mistrzom Polski z zeszłego sezonu się uda? Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz FC Kopenhaga - Raków Częstochowa w TV i internecie. Pierwszy gwizdek w środę o 21:00, relacja LIVE w GOL24.

PKO Ekstraklasa. FC Kopenhaga - Raków Częstochowa ONLINE

Przed Rakowem Częstochowa ostatni mecz tegorocznej edycji eliminacji europejskich pucharów. Mistrz Polski już teraz zagwarantowany ma udział w fazie pucharowej Ligi Europy. Natomiast ambicje drużyny trenera Dawida Szwargi sięgają wyżej. Chcą w środę 30 sierpnia powalczyć jak równy z równym z duńską FC Kopenhagą w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów o wejście do tego elitarnego turnieju. Raków w eliminacjach szedł jak burza. W I rundzie pewnie pokonał Florę Tallinn. W II rundzie udało się wygrać z Karabachem Agdam. W III rundzie "Medaliki" poradziły sobie z Arisem Limassol. Dobra passa zakończyła się w IV rundzie, gdzie przeciwnikiem jest FC Kopenhaga. W pierwszym starciu mistrz Polski przegrał 0:1 po samobójczym golu Bogdana Racovitana. Każdy w Częstochowie wierzy, że w rewanżu uda się odrobić straty i awansować do Ligi Mistrzów.

- Prawda się obroni na boisku. Nie powiem, że jestem święcie przekonany, ale wiem, że ten mecz inaczej będzie wyglądać u nas w domu i nie ma co robić jakiejś mistycznej atmosfery wokół naszego stadionu, ale 38 tys. kibiców będzie na meczu, boisko też będzie lepsze i zobaczymy. Skłamałbym gdybym powiedział, że nie przejdziemy Rakowa - powiedział Kamil Grabara, czyli bramkarz FC Kopenhagi. Raków w Kopenhadze na Parken ma o co grać. Poza samym faktem awansu do fazy grupowej najbardziej elitarnych rozgrywek mogą otrzymać naprawdę ogromną sumę pieniędzy. Za samo dotarcie do ostatniej, decydującej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro od UEFA. W przypadku awansu - aż 15,5 mln.

Drużyna Dawida Szwargi, aby lepiej się przygotować do rewanżu na Parken pauzowała w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy. "Medaliki" skorzystały po raz kolejny ze swojego prawa i przełożyli spotkanie z Lechem Poznań.

- Traktujemy ten mecz jak finał. Jeden jedyny mecz, który trzeba wygrać, żeby osiągnąć nasz cel numer jeden, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Wiemy, jaki był wynik w pierwszym spotkaniu, ale drużyna wierzy w zwycięstwo - przyznał Dawid Szwarga na konferencji przed meczem z Kopenhagą. W tym samym czasie Kopenhaga zdecydowała się nie przekładać spotkania ligowego przeciwko Silkeborgowi (1:3), którego jednak nie będą miło wspominać. Rywale udowodnili m.in. Rakowowi, że da się wygrywać z FC Kopenhagą w jej twierdzy na Parken. Czy podopieczni Szwargi pójdą śladami poprzedniego ligowego rywala duńskiego zespołu? Jacob Neestrup, trener Kopenhagi:To niesprawiedliwe, ale to nasza własna decyzja w Danii. Kiedy patrzę na nasz terminarz, to widzę, że musimy grać co trzy, cztery dni. Nie widzę terminu, kiedy moglibyśmy rozegrać jakieś zaległe spotkanie. Właśnie dlatego powinno się rozważyć, czy w innych ligach drużyny powinny mieć możliwość przekładania meczów. Chodzi o spojrzenie na całą sprawę z europejskiego punktu widzenia. Wszystkie ligi nie mogą przenosić spotkań tak, jak w Polsce

Dawid Szwarga, trener Rakowa:Za nami siedem spotkań w europejskich pucharach, żeby dojść do tego miejsca w którym jesteśmy obecnie. Przed nami ósmy mecz i traktujemy go jak finał. Jeden, jedyny mecz, który trzeba wygrać, by osiągnąć nasz cel jakim jest jest awans do Ligi Mistrzów. Zdajemy sobie sprawę z wyniku pierwszego pojedynku, ale drużyna mocno wierzy, że jest w stanie tu zwyciężyć - powiedział trener Rakowa Dawid Szwarga przed środowym meczem z FC Kopenhaga Nie zagrają w meczu FC Kopenhaga - Raków Częstochowa:

Kopenhaga: Achouri, Amoo, Babacar, Khocholava (kontuzje)

Raków: Gryszkiewicz, Ivi Lopez, Pestka, Svarnas, Jean Carlos (urazy)

FC Kopenhaga - Raków Częstochowa TRANSMISJA TV

Transmisja na żywo wyłącznie w TVP Sport oraz na Polsat Sport Premium 1. W internecie mecz w aplikacji i na stronie TVP Sport oraz w aplikacji Polsat Box Go. Relacja LIVE od godziny 21:00 w GOL24 - zapraszamy!

data meczu: 30.08.2023

30.08.2023 godzina: 21:00

21:00 FC Kopenhaga - Raków Częstochowa NA ŻYWO

NA ŻYWO transmisja: TVP Sport, Polsat Sport

TVP Sport, Polsat Sport stream online: TVP Sport (strona i aplikacja), Polsat Box Go

LIGA MISTRZÓW w GOL24

Tymek Kucharczyk czyli polska nadzieja motorsportu