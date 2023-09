Fernando Santos o meczu Polska - Wyspy Owcze: Było trochę nerwowo, ale rozumiem piłkarzy

Fernando Santos o meczu Polska - Wyspy Owcze

- Wydaje mi się, że w pierwszej połowie zabrakło chłodnej głowy Często zbyt szybko posyłaliśmy piłkę za plecy rywali, zamiast operować nią w parterze, trochę pograć. Było trochę zbyt nerwowo, za mało cierpliwie, ale rozumiem piłkarzy - zaznaczył Portugalczyk.

- Rozumiem postawę kibiców gwiżdżących pod koniec połowy. Oni też spodziewali się czegoś lepszego, bramek. Mieli prawo być niezadowoleni. W przerwie powiedziałem piłkarzom, żeby utrzymali koncentrację. I rzeczywiście w drugiej połowie zdecydowanie wyglądało to lepiej; wymieniliśmy więcej podań na połowie Wysp Owczych. To przełożyło się na sytuacje, m.in. z rzutem karnym. Uważam, że to ważne i zasłużone zwycięstwo - podkreślił Fernando Santos.