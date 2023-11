Filip Marchwiński po meczu Legia Warszawa - Lech Poznań: Trzeba szanować punkt z Łazienkowskiej

- Legia podeszła do nas wysokim pressingiem. Trudno było skonstruować składną akcję. Oddaliśmy mało strzałów. Trzeba to wziąć na klatę, w następnym meczu poprawić się i strzelać gole - tłumaczył ofensywny pomocnik "Kolejorza".

W pierwszej połowie wskaźnik przewidywanych bramek (xG) Lecha Poznań wynosił zaledwie 0,01.

- Nie oddaliśmy żadnego strzału na bramkę. To mówi samo za siebie. W ataku pokazaliśmy niewiele - potwierdził młodzieżowy reprezentant Polski.

Marchwiński tworzył ofensywne trio wraz ze Szwedem Mikaelem Ishakiem i Norwegiem Kristofferem Velde, jednak obrońcy Legii skutecznie utrudniali im rozgrywanie akcji.

- Nie jestem zadowolony ze swojego występu. Myślę, że mogłem zrobić więcej, częściej podejmować ryzyko i szukać sobie miejsca do strzału, aczkolwiek uważam, że jako drużyna zagraliśmy dobrze w obronie i wreszcie nie straciliśmy bramki po stałych fragmentach. To cieszy. Jednak ofensywa jest do poprawy - ocenił piłkarz Lecha.