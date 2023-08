Filip Szymczak nie umie przegrywać. Napastnik Lecha Poznań wyżył się na chłopcu od podawania piłek

Filip Szymczak przesadził. Nie dostał nawet kartki

Widowisko w Trnawie obejrzało ponad 16 tys. kibiców w tym około tysiąc z Wielkopolski. Fani Spartaka prowadzili żywiołowy doping, który praktycznie przez cały mecz niósł zespół. Momentami zachowywali się jednak tak jak Szymczak.

Na boisku regularnie lądowały różne przedmioty; głównie były to kartki papieru z kartoniady. Gorąco zrobiło się zwłaszcza wtedy, kiedy do siatki trafił Kristoffer Velde. Sędzia nawet przerwał zawody, żeby nie doszło do jakiejś tragedii.

W doliczonym czasie gry gdy Lech potrzebował bramki do dogrywki, trybuny podjudził jeszcze Szymczak. Zrobił to pod trybuną dopingową. To, czyli podbiegł z pretensjami do chłopca od podawania piłek.

Zachowanie Szymczaka na nagraniu od 5:25: