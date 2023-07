Firma Car4share chce zakończyć współpracę z PZPN-em! Wszystko przez aferę z Mirosławem Stasiakiem. Co dalej z partnerem związku? Jakub Maj

fot. adam jankowski / polska press

Reprezentacja Polski. Ostatnie tygodnie w PZPN-ie nie są łatwe. Afera goni aferę. Najgłośniej jednak było o Mirosławie Stasiaku, który poleciał na mecz do Mołdawii, pomimo tego, że do 2026 roku ma zakaz. Biznesmen został skazany w aferze korupcyjnej. Czy sponsorzy/partnerzy zerwą współpracę ze związkiem? Firma Car4share napisała, że chce to zrobić jak najszybciej.