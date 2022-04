Flavio Paixao bije na alarm: Nie mamy siły na nic. Jeśli ktoś powie, że z Termaliką zagraliśmy dobrze, to nie wie nic o piłce nożnej

Dzięki wygranej Lechia umocniła się na miejscu gwarantującym udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Paixao po meczu zdobył się na chwilę szczerości i opowiedział o problemach trawiących drużynę. Wskazał na przygotowanie kondycyjne do rundy wiosennej.

- W mojej ocenie drużyna jest bardzo zmęczona pod względem fizycznym. Naprawdę, nie mamy siły na nic. W głowach piłkarzy brakuje szybkiego myślenia. To oznacza, że jeśli jesteś zmęczony, to twoja głowa nie pracuje tak dynamicznie. Brakuje nam świeżości. To jest niemożliwe, że gramy u siebie, prawie z ostatnim zespołem Ekstraklasy i oni dominują przez większość meczu (...) Zawsze mówi się, że drużyny, które w ostatnich dziesięciu kolejkach będą najlepsze pod względem fizycznym, znajdą się na górze tabeli. Drużyny zmęczone idą w dół tabeli. Jestem w Polsce osiem lat i zawsze jest tak samo - podkreślił Flavio Paixao.