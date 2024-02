Fortuna Puchar Polski. Doskonały wyjazd kibiców Pogoni Szczecin na Lecha Poznań we wtorek. Ilu ich było? Rekord!

Kibice na meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin

Lech udostępnił kibicom Pogoni około 2 tys. miejsc. Konkretna liczba wykorzystanych biletów nie jest jeszcze znana. W każdym razie na pewno doszło do wyśrubowania rekordu z jesieni, kiedy na Zagłębie Lubin w lidze wybrało się 1228 osób. Nieznacznie mniej pojawiło się w połowie lutego na Śląsku Wrocław - 1113 osób.

Portowcy nie dojechali pociągiem specjalnym, tylko we własnym zakresie. Drogę do Poznania musieli zaplanować z uwzględnieniem protestów rolników. Wspólna kolumna aut i autokarów ruszyła po godzinie siedemnastej z miejscowości Przytoczna, skąd do celu było już niespełna sto kilometrów.

Wspólna radość kibiców i piłkarzy Pogoni po meczu z Lechem Polsat Sport

Ostatecznie kibice Pogoni szczelnie wypełnili sektor gości na Lechu, zajmując miejsca na piętrze i parterze. Mieli ze sobą sporo flag - w tym na kijach. Na ogrodzeniu wyeksponowali "Dumę Pomorza" i biało-czerwoną flagę "Portowcy". Wyjazdowa frekwencja robi tym większe wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że do meczu doszło w dzień roboczy.