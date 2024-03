Fortuna Puchar Polski. Mamy pierwsze decyzje w sprawie meczu Wisła Kraków - Widzew Łódź. Sędzia zostanie ukarany

Damian Kos poniesie konsekwencje za mecz Wisła - Widzew

Angel Rodado w 17. minucie doliczonego czasu gry uszczęśliwił swoich kibiców. Jednak w opinii publicznej tego gola nie powinno być. Zdaniem arbitra w momencie oddawania strzału stojący na linii strzału Igor Łasicki nie sfaulował Mateusza Żyry oraz nie utrudnił Widzewowi obronienia strzału, ani tym bardziej nie był na spalonym. Inaczej widzieli tę sytuację widzieli działacze łódzkiego klubu, którzy bez wahania złożyli do PZPN protest ws. przełożenia meczu.

- Panie Michale, abstrahując od prezesa, to niestety sędziego Kosa nie da się obronić. Cytując Jana Tomaszewskiego, to nie był błąd, ale wielbłąd. I nie można porównywać tego do opisywanych przez pana czasów, bo wtedy nie była VAR-u. A w Krakowie sędziowie z VAR-u pokazali Kosowi, że był spalony i faul - rozpoczął dyskusję Jarosław Bińczyk.

Zdaniem Listkiewicza nie ma mowy o faulu Łasickiego. Jedynie znany przez lata arbiter ocenił, że pozycja spalona w tej sytuacji jest oczywista i właśnie w tym miejscu sędzia Kos popełnił rażący błąd. - Faulu nie było, a spalony był oczywisty. Sędzia Kos został odsunięty na kilka kolejek, ale to utalentowany młody sędzia, odbuduje się. We Wrocławiu spalonego nie było choć Prezes Rydz twierdzi, że był - odpisał.