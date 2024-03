Fortuna Puchar Polski. Mecz Wisła Kraków - Widzew Łódź prawdopodobnie nie zostanie powtórzony. Oto zapis w regulaminie PZPN!

Fortuna Puchar Polski. Nie ma szans na powtórzenie meczu Wisła - Widzew

Czy jednak są jakiekolwiek podstawy do powtórzenia meczu? PZPN - jak donosi dziennikarz Mateusz Miga - ma podjąć decyzję już w czwartek co z meczem ćwierćfinałowym Fortuna Pucharu Polski. Jak sobie prześledzimy jeden zapis w regulaminie PZPN to możemy uspokoić fanów Wisły Kraków. Nie ma jakichkolwiek podstaw - nawet mimo błędów sędziego - do powtórzenia rozegranego już meczu.