Szymon Marciniak wskazał swoją najtrudniejszą decyzję w karierze. Będziecie zaskoczeni, którą najlepszy sędzia w Polsce wybrał

Na Euro 2024 jedzie pięciu polskich sędziów. Szymon Marciniak jedynym głównym

- Wszyscy trzej moi asystenci byli dla mnie na jednym poziomie, ale musiałem wybrać dwóch. No, powiem ci, to była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć. Dwa dni przez to nie spałem. To było 48 godzin wyjęte z normalnego życia - tłumaczył Szymon Marciniak dla TVP Sport Rafałowi Rostkowskiemu.