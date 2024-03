Fortuna Puchar Polski. Widzew Łódź chce powtórzenia meczu 1/4 finału z Wisłą Kraków. "Większość decyzji było gwizdane na odwrót"

Fortuna Puchar Polski. Widzew Łódź złożył protest do PZPN. Będzie powtórzony mecz?

Podopieczni Daniela Myśliwca w środę ostatecznie polegli po dogrywce w starciu z Wisłą Kraków przy Reymonta w stolicy województwa małopolskiego. Jak się jednak okazuje władze łódzkiego klubu nie zgadzają się z paroma decyzjami sędziego prowadzącego ćwierćfinał tegorocznego krajowego pucharu. Arbiter Damian Kos uznał trafienie dla Wisły tuż przed końcem regulaminowego czasu gry.

Angel Rodado w 17. minucie doliczonego czasu gry (!) dopadł do odbitej piłki w polu karnym i zimną krwią huknął nie do obrony dla zasłoniętego przez obrońców Rafała Gikiewicza. Polski bramkarz z przeszłością w Bundeslidze mógł tylko patrzeć jak piłka wlatuje do bramki. To było wyrównanie stanu rywalizacji rzutem na taśmę przed końcowym gwizdkiem. Ale czy bramka powinna zostać uznana. A no właśnie. Zdania są podzielone...