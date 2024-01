Franz Beckenbauer pożegnany przez Roberta Lewandowskiego i Leo Messiego. Ceremonia pogrzebowa na stadionie Bayernu Monachium?

Lewandowski pożegnał Beckenbauera

Beckenbauer odszedł we śnie, otoczony bliskimi - poinformowała w poniedziałek rodzina cytowana przez niemiecką federację. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi chorobami . Walczył z Parkinsonem, cierpiał na demencję, przeszedł zawał i został poddany kilku operacjom: w tym dwóm serca. Pod koniec 2022 roku zdradził mediom, że stracił wzrok w prawym oku, po tym jak w trakcie turnieju golfowego uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.

- Spoczywaj w pokoju, legendo - napisał Robert Lewandowski w mediach społecznościowych, dołączając czarno-białe zdjęcie ikony wznoszącej trofeum Pucharu Zdobywców Pucharów, poprzednika Ligi Mistrzów. Polak w Niemczech spędził nieprzerwanie dwanaście lat, ale z Beckenbauerem widywał się niezwykle rzadko, może nawet prawie wcale. Razem za to wielokrotnie trafiali do wyróżnionych jedenastek: najlepszej na 60-lecie istnienia Bundesligi czy wszech czasów Bayernu Monachium.

Ostatnie lata były dla niego naznaczone bólem. W połowie 2015 roku bardzo przeżył śmierć syna, ledwie 46-letniego Stephana, u którego wykryto guza mózgu. To tragiczne zdarzenie zbiegło się w czasie z oskarżeniami o rzekomą korupcję w walce o przyznanie Niemcom organizacji mistrzostw świata. Beckenbauerowi, który przewodniczył tej kandydaturze nigdy nic nie udowodniono, ale przez nagonkę mocno podupadł na zdrowiu.

Jako piłkarz Franz Beckenbauer zdobył właściwie wszystko, co było wówczas do ugrania. W 1974 roku sięgnął po mistrzostwo świata, pokonując uprzednio Polskę w słynnym meczu na wodzie. Szesnaście lat później już jako selekcjoner ponownie sięgnął po to najważniejsze trofeum. Dokonał tego jako drugi na świecie - po Brazylijczyku Mario Zagallo, także zmarłym w pierwszym tygodniu tego roku.