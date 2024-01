Fernando Santos nowym trenerem Besiktasu

Przygoda Fernando Santosa w reprezentacji Polski była całkowicie nieudana. Portugalski szkoleniowiec został zatrudniony przez PZPN po tym jak zdecydowano, że kontrakt Czesława Michniewicza nie zostanie przedłużony. Niestety już w debiucie doświadczony trener doznał bolesnej porażki z Czechami. Polska po zaledwie trzech minutach przegrywała 0:2. Ostatecznie nasi sąsiedzi wygrali 3:1.

To jednak nie była najbardziej bolesna porażka za kadencji Santosa. Prawdopodobnie największą kompromitacją polskiej kadry w historii był wyjazd do Kiszyniowa na mecz z Mołdawią. Do przerwy Biało-Czerwoni prowadzili już 2:0, dlatego wszyscy kibice byli przekonani, że sytuacja jest pod kontrolą. W drugiej części spotkania gospodarze się obudzili i wbili Polsce trzy gole. Mołdawia przed meczem zajmowała 171. miejsce w rankingu FIFA.

Po porażce z Albanią (także w eliminacjach Euro 2024) Fernando Santos został zwolniony. Cezary Kulesza zastąpił Portugalczyka Michałem Probierzem, który wcześniej trenował kadrę młodzieżową do lat 21. Santos nie musiał długo czekać na nową pracę. Po Portugalczyka zgłosił się turecki klub Besiktas, który obecnie zajmuje 6. miejsce, ale ma wielkie aspiracje.