Frenkie De Jong nie zdąży się wykurować na najbliższe El Clasico z Realem Madryt. Media: Zapadła już decyzja ws. gwiazdora Barcelony Jakub Jabłoński

Gwiazda Barcelony nie zdąży na El Clasico. To już pewne! PAP/EPA/ALEJANDRO GARCIA

Liga hiszpańska. Frenkie De Jong z FC Barcelony według hiszpańskich mediów nie zdąży wyleczyć kontuzji przed nadchodzącym El Clasico z Realem Madryt. Holenderski pomocnik nie będzie do dyspozycji Xaviego. - Zapadła już ostateczna decyzja - informuje "Sport". Nadal nie wiadomo co z Robertem Lewandowskim, ale wszystko wskazuje na to, że Polak może wystąpić nawet od 1. minuty.