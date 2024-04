Radomiak Radom remisuje z Puszczą Niepołomice. Bramkarz zdobył gola w meczu PKO Ekstraklasy. To nie Prima Aprilis!

Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom 1:1 (1:0)

Piłka spadła pod nogi Romana Jakuby , któremu nie zostało nic innego jak precyzyjnie wycelować i posłać piłkę do bramki strzeżonej przez Gabriela Kobylaka . Ukrainiec po płaskim uderzeniu uszczęśliwił garstkę kibiców zebranych podczas drugiego dnia świąt wielkanocnych.

Mecz 26. kolejki w Krakowie przy Kałuży lekko momentami wiał nudą. Było dużo sytuacji spornych w wyniku, których swój udział w spotkaniu musiał zakończyć tuż przed przerwą Leonardo Rocha . Portugalczyk nie mógł o własnych siłach zejść z boiska i z pomocą medyków, którzy znieśli go na noszach pożegnał się z kibicami na stadionie. Ci w geście wsparcia - oklaskali piłkarza Radomiaka Radom.

Radomiak próbował, ale bez większych konkretów. Wiało nudą

Jedna z lepszych okazji dla przyjezdnych miała miejsce koło 50. minuty. Rafał Wolski zagrał do Lisandro Semedo, który świetnie zauważył w polu karnym Vagnera Diasa. Ten jednak uderzył bardzo, ale to bardzo niecelnie. I nadal było 0:1. A w 61. minucie atakujacy Radomiaka Radom pożegnał się z boiskiem. Sędzia Tomasza Kwiatkowski po analizie VAR stwierdził, że wejście to przekroczyło wszystkie standardy etyki.