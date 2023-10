Gala Złotej Piłki 2023. Znamy miejsce Roberta Lewandowskiego! Nieoficjalnie: Zwycięzcą Leo Messi, kapitan reprezentacji na 10. lokacie

Nieoficjalnie: Wyniki Złotej Piłki 2023. Na którym miejscu Lewandowski?

Jak informuje portal Goal.com, nie będzie niespodzianek jeśli chodzi o wyniki dzisiejszej Gali Złotej Piłki. Faworytem do zgarnięcia nagrody głównej jest Leo Messi, i tak zresztą informuje zagraniczny portal.

Argentyńczyk przed rokiem sięgnął ze swoją kadrą po mistrzostwo i po zgarnięciu tytułu z "Albicelestes" stało się jasne, że to właśnie nagroda dla najlepszego piłkarza roku powędruje na jego konto. Oznacza to, że otrzyma to elitarne wyróżnienie już ósmy raz w swojej karierze.

Kto uzupełni podium? Na drugim miejscu ma się znaleźć reprezentant Norwegii i napastnik Manchesteru City Erling Haaland, który z "Obywatelami" w minionym sezonie wygrał Ligę Mistrzów. Trzeci ma być finalista mistrzostw świata, gwiazdor PSG Kylian Mbappe.

Które miejsce ma zająć Lewandowski? Napastnik FC Barcelony, jak informuje goal.com, ma zamknąć najlepszą dziesiątkę i znaleźć się właśnie na 10. lokacie. - Szanse na zdobycie Złotej Piłki przez Lewandowskiego mogą teraz zniknąć... - czytamy w opisie pod sylwetką "Lewego" na portalu goal.com. - To, że udało mu się z FC Barceloną wrócić na sam szczyt hiszpańskiej piłki, pomimo dziwnego zastoju w formie, świadczy o jego zdolnościach i długowieczności, ponieważ właśnie skończył 35 lat.