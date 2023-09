"Gdzie jest kapitan?!". Robert Lewandowski proszony o wyjaśnienia po meczu Albania - Polska. Nie przyszedł pod sektor gości [WIDEO]

Kibice żądali wyjaśnień od Lewandowskiego

Do Tirany wybrało się ponad tysiąc kibiców. Przeżyli tam prawdziwe piekło. Najpierw organizatorzy ośmieszyli nasz hymn, potem doszło do rozruchów z udziałem Albańczyków (fruwały krzesełka), aż wreszcie nasi piłkarze stracili dwie bramki i przegrali bardzo ważny mecz w kontekście awansu na Euro, które zorganizują Niemcy.

Ostatecznie Lewandowski zabrał głos w rozmowie z dziennikarzami. - Ciężko to jakoś nazwać. Nie ma wytłumaczenia. Zawiedliśmy. Musimy przeprosić kibiców. Czuję się za to odpowiedzialny. Nie miało to pójść w tym kierunku - powiedział kapitan Biało-Czerwonych dla TVP Sport.