Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze - ŁKS Łódź? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze - ŁKS Łódź?

Niesamowita jest ta wiosna w wykonaniu Górnika Zabrze. W tym roku podopieczni Jana Urbana są najlepiej punktującą drużyną w całej PKO Ekstraklasie, dzięki czemu niespodziewanie włączyli się do walki o europejskie puchary. Zabrzanie do ligowego podium tracą już tylko 3 punkty, a rywalizacja z przedostatnim w tabeli beniaminkiem jest idealną okazja, by jeszcze bardziej namieszać w czołówce tabeli.

Naprzeciw stanie drużyna, która ma już bardzo małe szanse na utrzymanie. Przy niekorzystnych wynikach nawet po weekendzie może oficjalnie być spadkowiczem z PKO Ekstraklasy. Do bezpiecznej pozycji ŁKS traci aż 11 "oczek" i ciężko sobie wyobrazić, by mógł odrobić tę stratę w ciągu zaledwie pięciu spotkań. Łodzianie mieli dobry momentu w pierwszej połowie marca. W 3 meczach zdobyli aż 7 punktów i wiara w utrzymanie wróciła. Jednak strata do drużyn wciąż walczących o pozostanie w lidze okazuje się już zbyt duża.