Wszystkie gole z 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Porażki Jagiellonii, Lecha, Górnika, Legii i Rakowa

Skróty meczów i bramki z 31. kolejki PKO Ekstraklasy

Choć zostały tylko trzy kolejki to w lidze przesądzony póki co został wyłącznie spadek ŁKS Łódź. Beniaminek przegrał u siebie ze Śląskiem Wrocław, który powrócił na drugie miejsce i dzięki wpadce Jagiellonii Białystok w Mielcu zmniejszył stratę do dwóch punktów.

Lech Poznań przegrał na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów, który i tak ma prawie zerowe szanse na utrzymanie. Łomot od Cracovii zebrał Górnik Zabrze (0:5!) na rozpoczęcie kolejki. Goryczy porażki zaznała także Legia Warszawa, która w przyszłą niedzielę wybiera się na Bułgarską...

Oprócz Śląska mamy jeszcze jednego "wygranego". Siódma dotąd Pogoń Szczecin dzięki wygranej nad Puszczą Niepołomice awansowała na czwartą pozycję. Ma oczko straty do Lecha. Może ten sezon uda się uratować?