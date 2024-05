Jakub Rzeźniczak zadebiutuje w Clout MMA. "Nigdy się nie biłem"

Latem zeszłego roku 37-latek podpisał kontrakt z drugoligową Kotwicą Kołobrzeg, która celuje w awans na zaplecze Ekstraklasy. Jednak w styczniu klub postanowił się pożegnać z zawodnikiem ze względów pozasportowych. Zatem ten postanowił pójść ze sprawą do sądu i w trakcie trwania procesu nie może podpisać kontraktu z żadną inną drużyną.

Jakub Rzeźniczak wyrzucony z klubu. Poszło o słynny wywiad

Rzeźniczak w wywiadzie dla Artura Przybysza przyznał, że wciąż jest w dobrej dyspozycji fizycznej i chciał kontynuować karierę piłkarską, jednak ze względu na zaistniałą sytuację, postanowił podjąć się innego wyzwania sportowego.

- Traktuję to jako wyzwanie sportowe, bo w piłkę grałem praktycznie 20 lat i bez tej adrenaliny ciężko funkcjonować. Myślę, że każdy sportowiec to potwierdzi. Jest to też duże wyzwanie, bo ze sportami walki nie miałem nic nigdy wspólnego. Nawet pod przysłowiową dyskoteką nigdy się nie biłem, więc to jest dla mnie totalnie coś nowego - powiedział były zawodnik między innymi Widzewa Łódź oraz Legii Warszawa.