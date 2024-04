Gdzie oglądać mecz Radomiak Radom - Raków Częstochowa? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gospodarze po znakomitym osiągnięciu swojego bramkarza Gabriela Kobylaka w ostatnim meczu ostatecznie zremisowali i uratowali jeden punkt z Puszczą Niepołomice. Tym samym beniaminek nie zbliżył się jeszcze bardziej do drużyny prowadzonej przez Macieja Kędziorka w tabeli. Radomiak plasuje się na 11. miejscu, a Puszcza wyszła ze strefy spadkowej i ma zamiar jeszcze namieszać w rundzie wiosennej.

W poprzednich meczach Radomiak jednak radził sobie dość przeciętnie. Trzy porażki, dwa zwycięstwa oraz dwa remisy. Oto bilans ekipy Kędziorka w dotychczasowej rundzie wiosennej. A zaczęło się od katastrofalnego meczu z Cracovią przy Kałuży, który został przegrany 0:6.

- Zespół, który potrafi podczas tych stałych fragmentów gry kreować zagrożenie. Nie tylko i wyłącznie rzuty rożne i rzuty wolne, ale też bardzo dalekie wrzuty z autu Dawida Abramowicza. No i na pewno to będzie faza gry bardzo istotna o czym świadczą również nasze poprzednie mecze, w których po stałych fragmentach gry traciliśmy bramki. Ale to jest tylko jedna faza gry. Kolejną fazą gry jest oczywiście atak i obrona. Mecz z Ruchem to na pewno nie był nasz poziom jeśli chodzi o nasze działania w ataku. Finalnie oczywiście mogliśmy się wybronić z ostatniej sytuacji i zakończyć mecz zwycięstwem. Natomiast nasze działania w ataku były na poziomie zdecydowanie zbyt niskim - mówił przed meczem z Radomiakiem trener Rakowa Częstochowa Dawid Szwarga (cyt. gazetaregionalna.com)