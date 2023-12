Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa? Stream online, transmisja w TV

Mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa TRANSMISJA TV

Ten mecz spełnia wszystkie warunki ligowego hitu. Zagrają dwa topowe zespoły z trwającej rundy. Zagwiżdże najlepszy sędzia w Polsce i zarazem czołowy na świecie, czyli Szymon Marciniak. A na trybunach zabraknie wolnych miejsc. Organizatorzy sprzedali bowiem rekordową liczbę biletów - ponad 40 tys.

Śląsk jako pretendent do tytułu jest liderem tabeli. Zgromadził o osiem punktów więcej od czwartego Rakowa, któremu został do rozegrania jeden zaległy mecz. W czwartek zespół z Częstochowy walczył jeszcze wieczorem w Lidze Europy ze Sturmem Graz (1:0) i w świetle tego hitu oraz licznych kontuzji jest to informacja wręcz kluczowa.

Problemy kadrowe ma też Śląsk. Trener Jacek Magiera nie skorzysta z zawieszonego Nahuela Leivy. Nie wiadomo czy do składu wróci Patrick Olsen. On zwycięstwo nad Radomiakiem Radom przypłacił kontuzją.