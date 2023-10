Gdzie Robert Lewandowski zakończy karierę? Możliwe i życzeniowe kluby. W Polsce liczą się tylko dwa

Robert Lewandowski - kiedy i gdzie skończy karierę?

Ostatnio w wywiadach Lewandowski dawał do zrozumienia, że jego kariera w reprezentacji dobiega powoli końca. Kariera w ogóle także zmierza ku mecie . Nie nastąpi to pewnie ani w 2024 roku, ani w 2025, ale już rok 2026 wydaje się jak najbardziej realny.

Jak piłkarz Lewandowski wydaje się spełniony . Zdobył Ligę Mistrzów, wielokrotnie mistrzostwo Niemiec, raz Hiszpanii, dotarł z reprezentacją Polski do ćwierćfinału Euro, otarł się o Złotą Piłkę, występował w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund, a od roku broni barw FC Barcelony... To naprawdę wiele jak na kogoś, kto u progu dorosłości został skreślony w Legii Warszawa.

Lewandowski przyznawał niedawno, że czuje się znacznie młodziej niż wskazywałby na to jego PESEL, ale w końcu nastąpi ten moment, gdy powie: stop. W sierpniu obchodził już 35. urodziny . W przypadku topowych piłkarzy ten wiek oznacza - niestety! - rychłą emeryturę. No, może poza bramkarzami.

- Mam już 35 lat. Te myśli, co dalej, zaczynają się już gdzieś pojawiać. Bo to nie jest łatwe. Chciałbym dawać wszystko co mam najlepsze, ale chciałbym być przy tym wspierany przez innych. Ile mam siły? Nie wiem – stwierdził Lewandowski w głośnym wywiadzie dla Meczyków pytany głównie o swoją przyszłość w reprezentacji Polski.

Status gwiazdy światowego formatu sprawia, że to Lewandowski może wybierać, gdzie po raz ostatni wystąpi jako zawodowy piłkarz. Chętnych będzie wielu. Może też Lewy zdecyduje się na powrót do Polski, z której ruszył w wielki świat? To byłoby coś...