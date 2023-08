Gent - Pogoń Szczecin ONLINE. Oszukać przeznaczenie. Każda zdobycz na wagę złota. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Konferencji. Mecz Gent - Pogoń Szczecin ONLINE

Pogoń nie jest faworytem, ale wierzy w sprawienie niespodzianki. Żeby zwiększyć swoje szanse, przełożyła ligowy mecz ze Śląskiem Wrocław. Więcej czasu na przygotowanie ma dać efekt zwłaszcza w Gandawie.

Z lotniska w Goleniowie drużyna wystartowała wczoraj popołudniu. W trasę ruszyli także kibice Portowców. Tych ma być na Ghelamco Arena ponad tysiąc. Na wszystkie dostępne bilety znaleźli się bowiem chętni.

W II rundzie Gent rozbił drużynę o zbliżonym potencjale do Pogoni, czyli słowacką Żylinę. U siebie wygrał z nią 5:1, na wyjeździe 5:2. Młody, utalentowany napastnik Gift Orban jest wyceniany na 25 mln euro. Niewykluczone, że tyle wyda na niego Tottenham, jeśli - co bardzo prawdopodobne - za cztery razy więcej do Bayernu Monachium odejdzie Harry Kane.