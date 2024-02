Gigantyczna sensacja w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium przegrywa z Lazio!

Liga Mistrzów. Lazio Rzym - Bayern Monachium 1:0 (0:0)

Potem Harry Kane dopadł do piłki w polu karnym i z pół obrotu spróbował swojego szczęścia. Efekt? Ten sam co w przypadku niemieckiego pomocnika! Daleko nad bramką i golkiper mógł odetchnąć z ulgą. To tak naprawdę była jedyna próba Anglika w pierwszych 45 minutach. Warto jeszcze odnotować kreatywne rozegranie rzutu wolnego przez podopiecznych Thomasa Tuchela. Po krótkim rozegraniu stałego fragmentu gry kropnął z całej siły Leroy Sane . Niemiec jednak nie włożył w ten strzał szczypty precyzji i uderzył nad bramką.

Lazio - Bayern. Olbrzymia sensacja na Stadio Olimpico!

Jak to jednak mawiają - co się odwlecze to nie uciecze. Drużyna Lazio sporadycznie atakowała, ale w końcu dopięła swego. Dayot Upamecano popisał się nierozsądnym wejściem w nogi Isaksena w polu karnym. Francuz za swoje zachowanie obejrzał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko, a jego drużyna musiała się modlić do swojego bramkarza, aby ten wyczuł intencję z ruztu karnego Ciro Immobile. Na nic się to zdało, gdyż Włoch uderzył w 69. minucie pewnie i nie do obrony dla bramkarza. Neuer poszedł w drugi róg i szanse na skuteczną interwencję zmalały do zera.