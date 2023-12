Giorgio Chiellini, włoski legendarny obrońca zakończył karierę piłkarską. Zdobył z Italią mistrzostwo Europy

Giorgio Chiellini kończy karierę piłkarską. Włoski obrońca zapisał się zgłoskami zgłoskami na kartach historii

Włoski obrońca to bez wątpienia jedna z najbardziej barwnych piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego. To m.in. on poprowadził Italię do triumfu na mistrzostwach Europy w 2021 roku. W meczu finałowym na Wembley "Azzurri" pokonali wtedy świetnie dysponowaną, niesioną dopingiem swoich kibiców reprezentacją Anglii. "Synowie Albionu" ulegli jednak dopiero po serii rzutów karnych, w których swoją "jedenastkę" wykorzystał kończący karierę 39-latek. Chiellini zagrał w drużynie narodowej 117 razy

- Piłka nożna była najpiękniejszą i najbardziej intensywną podróżą mojego życia. Była dla mnie wszystkim. Dzięki niej podążałem wyjątkową, niezapomnianą ścieżką. Ale teraz czas na kolejne rozdziały, nowe wyzwania i nowe ważne i ekscytujące przeżycia

- napisał na platformie X (dawniej Twitter).