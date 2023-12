Gol Adama Buksy w lidze tureckiej. Antalyaspor pokonało Fatih Karagümrük 2:1 WIDEO

Liga turecka. Gol Adama Buksy

Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 7. minucie. Po zagraniu Omara Topraka na listę strzelców wpisał się Veysel Sarı. Sześć minut do siatki trafił Adam Buksa. Polski napastnik otrzymał dokładne podanie od Ramziego Safuriego i płaskim uderzeniem z pola karnego posłał piłkę przy prawym słupku, nie dając szans bramkarzowi gości, Matiasowi Dituro. Dla Buksy to 8. trafienie w tym sezonie. Do swojego dorobku dołożył także 2 asysty. W doliczonym czasie gry został upomniany żółtą kartką.