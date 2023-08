Gol Pawła Dawidowicza w Pucharze Włoch. Hellas wygrywa w teście genearlnym przed startem Serie A [WIDEO]

Puchar Włoch. Bramka Pawła Dawidowicza

We Włoszech nie daje o sobie zapomnieć Paweł Dawidowicz. W spotkaniu Pucharu Włoch z Ascoli, będącym testem generalnym przed startem Serie, drużyna Polaka wygrała u siebie 3:1. Gospodarze otworzyli wynik już w 2. minucie, kiedy do siatki trafił Jordi Mboula. Przyjezdni odpowiedzieli w 39. minucie, kiedy rzut karny pewnie wykorzystał Franscesco Forte. Na przerwę to gospodarze wychodzili z prowadzeniem. Davide Barosi nie utrzymał piłki w rękach po strzale z rzutu wolnego. Dopadł do niej Paweł Dawidowicz, który z bliska dopełnił formalności. Tuż po zmianie stron wynik meczu ustalił Milan Djuric, który wykorzystał "jedenastkę".

Hellas Verona - Ascoli Calcio 3:1 (2:1)

Bramki: Jordi Mboula 2, Paweł Dawidowicz 45, Milan Đurić 47 (k) - Francesco Forte 39 (k)

Żółte kartki: Patrizio Masini, Lorenco Šimić (obaj Ascoli).

Stadion: Stadio Marc'Antonio Bentegodi

Widzów: 8 746