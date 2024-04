Górnik Zabrze rewelacją PKO Ekstraklasy. Ma szansę na europejskie puchary Jacek Czaplewski

Trener Górnika, Jan Urban PAP, Waldemar Deska

Górnik Zabrze nieoczekiwanie włączył się do walki o podium PKO Ekstraklasy, a co za tym idzie miejsce premiowane grą w eliminacjach europejskich pucharów. Po piątkowym zwycięstwie nad Rakowem Częstochowa (1:0) przeskoczył mistrza Polski w tabeli - jest czwarty. - To co się ostatnio dzieje, sprawia, że nie muszę mobilizować drużyny - tłumaczył na pomeczowej konferencji trener Jan Urban.