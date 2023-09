Górnik Zabrze - Ruch Chorzów ONLINE. Wracają wielkie derby Śląska. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [15.09.2023]

Podopieczni Janusza Skrobacza po pierwszych siedmiu kolejkach maja na swoim koncie dokładnie sześć punktów. Początek w wykonaniu beniaminka jest, więc zdecydowanie przeciętny. Trzy porażki oraz trzy remisy zdecydowanie psują bilans drużynie z ulicy Cichej.

Do tej pory "Niebiescy" zanotowali tylko jedno zwycięstwo przeciwko innemu beniaminkowi...ŁKS-owi Łódź (2:0).

W ostatniej kolejce przed przerwą na reprezentację Ruch zaledwie tylko zremisował ze Stalą Mielec 1:1, po tym jak drużyna Skrobacza od 18. minuty wygrywała. Zwycięstwo wypuściła sobie w samej końcówce pierwszej połowy, kiedy w doliczonym czasie gry bramkę wyrównującą zdobył nowy nabytek Stali - Ilia Shkurin.

- Nastrój w szatni jakbyśmy doznali jakiejś druzgocącej porażki. Na pewno myślę, że zespół walczył o to zwycięstwo. Cóż, do przerwy myślę, że takim naszym "błędem" było to, że nie wykorzystaliśmy sytuacji na 2:0, była sytuacja Daniela Szczepana. Przede wszystkim dopuściliśmy do straty bramki na 1:1 i ta liga nie wybacza. Niestety, w drugiej połowie, pomimo starań... Znowu bardzo fajna sytuacja Tomka Swędrowskiego. Jeśli tego nie wykorzystaliśmy, to trudno marzyć o trzech punktach